Luisa Ranieri compie 50 anni: emoziona il messaggio di Luca Zingaretti

Luisa Ranieri, icona del cinema e della TV italiana, ha raggiunto il traguardo dei 50 anni, ricevendo un’affettuosa dedica dal marito Luca Zingaretti che ha commosso i fan.

Luisa Ranieri ha festeggiato il suo 50° compleanno, un evento che ha attratto l’attenzione di molti colleghi e fan. Conosciuta per i suoi ruoli in produzioni di successo come “È stata la mano di Dio” e la serie TV “Lolita Lobosco”, Luisa ha ricevuto numerosi messaggi di auguri, segno dell’affetto e della stima che il mondo dello spettacolo le riserva.

La dedica di Luca Zingaretti

Tra i tanti auguri ricevuti, si distingue quello del marito di Luisa, Luca Zingaretti, noto attore e regista. Zingaretti ha condiviso un video su Instagram contenente varie foto che ripercorrono i momenti felici trascorsi insieme e con le loro figlie. Il post, accompagnato da una didascalia semplice ma ricca di significato, un cuore, ha toccato il cuore dei fan, dimostrando l’affetto e il legame profondo tra i due artisti.

Celebrazioni e affetto dai fan

Il compleanno di Luisa Ranieri è stato celebrato non solo da figure pubbliche come Sabrina Ferilli, Alessia Marcuzzi, Salvatore Esposito ed Elena Sofia Ricci, ma anche dai numerosi fan che hanno seguito con affetto e ammirazione la sua carriera. L’attrice, ringraziando per gli auguri, ha condiviso una sua foto in bianco e nero con la scritta “Happy Birthday to me“, dimostrando gratitudine e apprezzamento per l’affetto ricevuto.