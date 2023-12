Andrea Mancini 29 anni, appena entra in casa si accascia a terra e muore davanti agli occhi dei genitori

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Mancini, 29 anni, è tragicamente scomparso nella sua abitazione a Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo, dopo aver trascorso una serata con gli amici.

La comunità di Castelnuovo Vomano è stata scossa dalla prematura scomparsa di Andrea Mancini, un giovane di 29 anni. Secondo quanto riportato, Andrea era tornato a casa dopo aver passato del tempo con gli amici in un bar locale. I suoi amici hanno riferito che Andrea, insolitamente stanco, aveva deciso di rientrare presto a casa. Poco dopo aver attraversato la soglia di casa, Andrea è caduto a terra, colpito da un improvviso malore.

Il tentativo disperato di salvare Andrea

I genitori di Andrea, presenti in casa al momento dell’incidente, hanno immediatamente tentato di rianimarlo con il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Nel frattempo, hanno chiamato i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo di un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo e l’utilizzo del defibrillatore, i tentativi di salvare la vita di Andrea si sono rivelati vani. Andrea è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio, come confermato dall’ispezione cadaverica.

Le indagini in corso

Le circostanze della morte di Andrea hanno portato alla necessità di ulteriori indagini. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ascoltare i familiari. Il pubblico ministero ha incaricato un anatomopatologo per l’ispezione cadaverica, confermando la causa della morte come arresto cardiocircolatorio. La comunità di Castelnuovo Vomano e i familiari di Andrea sono rimasti sconvolti da questa tragica perdita.