Strada ghiacciata, curva stretta, auto sbanda e finisce sul muretto, muore sul colpo Sofia Bagattini, aveva solo 18 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un incidente stradale a Nembro ha causato la morte di Sofia Bagattini, 18 anni, e il ferimento di altri quattro giovani. La causa potrebbe essere la strada ghiacciata e una curva stretta.

Il fatale incidente di Nembro

Un tragico incidente si è verificato a Nembro, in provincia di Bergamo, intorno alle 2.30 di notte. Un’auto, una Fiat Panda nera, con a bordo cinque giovani, è uscita di strada finendo contro un muretto nelle Officine della Gavarnia.

L’impatto è stato violento, causando gravi danni alla ringhiera e abbattendo una centralina dell’elettricità. Le indagini preliminari suggeriscono che la causa dell’incidente potrebbe essere stata la strada ghiacciata, unita a una doppia curva stretta in quel tratto di via Gavarno.

Tragedia per i giovani coinvolti

Tra i cinque passeggeri, tutti giovanissimi, c’è stata una vittima: Sofia Bagattini, 18 anni, originaria di Albano Sant’Alessandro, che ha perso tragicamente la vita.

Gli altri quattro giovani, un ragazzo di 18 anni, uno di 19 e due ragazze di 17 e 18 anni, sono stati prontamente soccorsi e ricoverati negli ospedali di Bergamo.

Intervento dei soccorsi e indagini

Le squadre di soccorso, composte da ambulanze, automediche, carabinieri del comando provinciale di Bergamo e vigili del fuoco, sono intervenute sul posto per prestare assistenza e per condurre le indagini di rito.

I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo e bonificare l’area. La strada è rimasta chiusa fino alle prime ore della mattina per permettere gli interventi necessari.

Commozione e cordoglio

La comunità locale e la società di pallavolo di Gavarno, attraverso un post su Facebook, hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Sofia Bagattini. “Sofia Bagattini del 2005 con noi nel periodo pre covid ci ha lasciati in un grave incidente. Sentite condoglianze ai famigliari”, hanno scritto, ricordando la giovane vittima in questo momento di dolore.