Meloni critica Chiara Ferragni senza mai nominarla “Panettoni in beneficenza per gonfiare cachet”, la dura risposta di Fedez  

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Meloni critica gli influencer per promozioni come il panettone di Chiara Ferragni, mentre Fedez risponde difendendo le azioni benefiche della coppia. Intanto, l’Antitrust multa l’azienda e Ferragni per pubblicità ingannevole.

Critiche al modello influencer

Durante il discorso di Giorgia Meloni ad Atreju, la premier ha lanciato un affondo indiretto contro Chiara Ferragni, sebbene senza nominarla, per la vicenda del panettone con il suo logo.

Meloni ha criticato gli influencer che “fanno soldi a palate” promuovendo prodotti costosi, come il panettone di Ferragni, suggerendo che il prezzo elevato serva solo a pagare cachet milionari, anziché a fare beneficenza.

“Il vero modello da seguire è chi inventa, disegna e produce l’eccellenza italiana”, ha affermato Meloni.

La replica di Fedez

In risposta, Fedez, marito di Ferragni, ha difeso il loro operato attraverso una serie di storie su Instagram, sottolineando le iniziative benefiche della coppia.

Ha ricordato l’impegno per la costruzione di un reparto di terapia intensiva a Milano durante la pandemia e la raccolta di fondi per i lavoratori dello spettacolo. “Dov’era lo Stato quando abbiamo raccolto milioni per cause importanti?”, ha chiesto Fedez.

La multa dell’antitrust

Intanto, l’Antitrust ha inflitto una multa salatissima a Balocco e alle società di Ferragni, Fenice e Tbs Crew, per la pubblicità ingannevole del pandoro griffato da Ferragni.

Il provvedimento dell’Antitrust, guidato da Roberto Rustichelli, smonta le linee difensive dell’azienda e dell’imprenditrice, rivelando che le vendite del prodotto non erano legate a nuove cure per i bambini colpiti da osteosarcoma, come lasciato intendere.

Le e-mail interne di Balocco mostrano che la donazione di 50mila euro era già stata effettuata prima del lancio del prodotto, e le vendite erano destinate a coprire il cachet esorbitante di Ferragni, non a sostenere il progetto benefico.