Giovane di Napoli si schianta in scooter mentre impenna per un video TikTok

Un giovane scooterista a Napoli ha perso il controllo del suo mezzo mentre impennava per un video su TikTok, finendo contro un’auto parcheggiata a Fuorigrotta.

Un ragazzo di Napoli ha recentemente causato un incidente mentre impennava con il suo scooter in via Giulio Cesare a Fuorigrotta. Durante l’impennata, ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un’auto parcheggiata. L’incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è avvenuto probabilmente a causa dei lavori in corso lungo la strada. Il ragazzo, mentre impennava, ha colpito con la ruota posteriore uno scalino tra l’asfalto e la parte di carreggiata in rifacimento, perdendo il controllo.

Il contesto dell’incidente

Le immagini dell’incidente, diventate virali su TikTok, mostrano il giovane mentre viene ripreso da due amici, uno a destra e l’altro a sinistra. Il video mostra chiaramente il momento in cui il ragazzo solleva la ruota anteriore e poi, pochi secondi dopo, vira improvvisamente a destra, colpendo l’auto in sosta. L’incidente si è verificato in una zona solitamente trafficata, che di sera diventa meno affollata, rendendola un luogo ideale per questo tipo di “esibizioni”.

La reazione sui social e le conseguenze

Il video ha suscitato reazioni forti nella comunità online, con molti che hanno condannato l’azione irresponsabile del giovane. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha commentato l’incidente, sottolineando come tali comportamenti pericolosi e incivili finiscano per gravare sulla collettività, sia in termini di danni che di spese sanitarie. Ha anche evidenziato che questi atti sono sintomatici di una subcultura delinquenziale che glorifica l’esibizionismo e il disprezzo per la sicurezza e la vita umana.