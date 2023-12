Tragico incidente a Roma: 35enne si ribalta con la sua Smart, illeso, esce dall’auto e viene travolto da una vettura che sopraggiungeva

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre usciva dalla sua Smart ribaltata a Roma.

Un tragico incidente è avvenuto a Roma intorno alle 2:30 di notte in via Prenestina 498. Un uomo di 35 anni, alla guida di una Smart, si è ribaltato, ma è rimasto illeso. Tuttavia, poco dopo essere uscito dalla sua auto ribaltata, un’altra automobile l’ha travolto, lasciandolo in condizioni gravissime. L’investitore, alla guida di una Citroen C3, ha poi abbandonato il veicolo a breve distanza dal luogo dell’incidente, in un distributore di benzina, prima di fuggire a piedi.

La ricerca dell’investitore e le indagini in corso

La polizia ha sequestrato la Citroen C3 trovata nel distributore di benzina, poiché presenta danni compatibili con l’incidente. Attualmente, le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’investitore. Questo incidente si aggiunge a una serie di tragedie stradali recenti a Roma, che hanno visto diverse vittime in poco più di 24 ore. La situazione sta sollevando seri interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’illuminazione nelle aree urbane.

Il contesto più ampio e la reazione della comunità

La comunità locale ha reagito con forte preoccupazione e rabbia all’incidente, soprattutto alla luce di precedenti segnalazioni sull’assenza di illuminazione adeguata in alcuni tratti stradali. Questi recenti incidenti stradali evidenziano la necessità di una maggiore sicurezza e misure preventive nelle strade urbane, soprattutto di notte.