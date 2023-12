Flavio Briatore sul caso del gioielliere che uccise due ladri : “Al suo posto anche io avrei sparato, al cento per cento”

0 SHARES Condividi Tweet

L’imprenditore Flavio Briatore si esprime in modo deciso sulla vicenda del gioielliere Mario Roggero, condannato per aver ucciso due rapinatori.

Sostegno di Briatore al gioielliere

Flavio Briatore, noto imprenditore, ha recentemente commentato la vicenda del gioielliere Mario Roggero, che nel 2021 sparò e uccise due rapinatori in fuga dalla sua gioielleria in provincia di Cuneo. Briatore, senza mezzi termini, ha dichiarato a “Zona Bianca”:

“Al suo posto anche io avrei sparato, al cento per cento.” Queste parole mostrano un chiaro sostegno all’azione del gioielliere, che recentemente è stato condannato a 17 anni di reclusione dopo un lungo processo.

Critica al sistema giudiziario

Briatore ha espresso una critica aperta al sistema giudiziario, sostenendo che condanne come quella inflitta a Roggero potrebbero rafforzare i delinquenti a discapito delle vittime. Ha affermato:

“È una follia, così diamo forza ai delinquenti. Sanno che, se succede qualcosa, viene condannata la vittima e non chi ha colpito. Comprendo la rabbia dei commercianti, subire un furto è devastante, anche in casa.” Queste parole riflettono la sua visione sulla necessità di una maggiore protezione per le vittime di crimini.

Il dilemma della difesa personale

L’argomento sollevato da Briatore riguarda anche il problema della difesa personale in situazioni estreme.

Sottolinea che, di fronte a una pistola, non è sempre possibile valutare con lucidità se si tratti di un’arma giocattolo o reale, evidenziando la complessità e l’urgenza delle reazioni in situazioni di pericolo. La posizione di Briatore su questo caso ha suscitato dibattiti e riflessioni sull’equilibrio tra autodifesa e giustizia penale.