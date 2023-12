Cacciatore spara e uccide un cane alla presenza della padrona “Ho sbagliato pensavo fosse un lupo”

0 SHARES Condividi Tweet

Una tranquilla passeggiata sulle colline di Palaia si trasforma in tragedia quando Oreste, un cane lupo cecoslovacco, viene scambiato per un lupo e ucciso da un cacciatore.

Tragico equivoco nelle colline pisane

Durante una passeggiata sabato mattina sulle colline di Palaia, a Pisa, Silvia e il suo cane lupo cecoslovacco Oreste hanno vissuto un evento tragico. La donna, dopo aver lasciato correre liberamente il suo cane in un prato verde, ha assistito impotente alla sua morte. Un cacciatore, scambiando Oreste per un lupo, gli ha sparato un colpo fatale al cuore. La padrona, sotto shock, ha poi descritto la scena, sottolineando la non aggressività del suo cane e l’avventatezza dell’azione del cacciatore.

Dolore e incredulità della padrona di Oreste

La padrona di Oreste, Silvia, visibilmente sconvolta, ha condiviso il suo dolore e la sua incredulità per l’accaduto. Ha detto: “Il cacciatore ha detto di aver scambiato Oreste per un lupo ma non c’erano segnali di attacco ai suoi cani. Si stava avvicinando per giocare. E invece è morto. Oreste è stato ucciso con un colpo al cuore. Siamo rimasti impietriti. Mio figlio era dietro il cacciatore, fosse stato vicino al cane avrebbe rischiato anche lui. Una decisione, quella del cacciatore, quanto meno avventata”. Queste parole riflettono il trauma vissuto e pongono interrogativi sull’accaduto.

Conseguenze legali per il cacciatore

Dopo il tragico evento, Silvia ha sofferto di un malore, ma successivamente è stata in grado di raccontare quanto accaduto. A seguito della denuncia presentata dai proprietari di Oreste, il cacciatore ora si trova ad affrontare accuse di uccisione di animali. La vicenda ha suscitato dibattiti sulla sicurezza e la responsabilità nella caccia, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e cautela per prevenire simili incidenti.