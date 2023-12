Tragico omicidio a Bari, quartiere Poggiofranco: fisioterapista ucciso a colpi di pistola

0 SHARES Condividi Tweet

Sparatoria mortale nel quartiere Poggiofranco di Bari: Mauro Di Giacomo, fisioterapista di 63 anni, ucciso a colpi di pistola vicino a casa sua.

Una serata tragica ha scosso il quartiere Poggiofranco di Bari ieri, 18 dicembre, quando Mauro Di Giacomo, un fisioterapista di 63 anni, ha perso la vita in una sparatoria. L’omicidio è avvenuto in via Tauro, dove Di Giacomo, incensurato e rispettato professionista, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Un residente del quartiere, dopo aver udito gli spari e le richieste di aiuto della vittima, ha immediatamente allertato la polizia. Nonostante l’intervento rapido del personale del 118, che ha tentato di rianimare Di Giacomo, i tentativi si sono rivelati vani.

Le indagini e l’ipotesi dell’agguato

La polizia, giunta sul posto, ha confermato il decesso di Di Giacomo. Le indagini della squadra mobile si concentrano ora sulle circostanze dell’omicidio, con la principale ipotesi che si tratti di un agguato premeditato. Il contesto e il movente dell’attacco rimangono ancora da chiarire, ma la scoperta di sei bossoli sul luogo del delitto suggerisce una pianificazione e determinazione nell’esecuzione dell’omicidio. Il corpo della vittima è stato trasportato al Policlinico di Bari per le procedure di rito.