Miss Francia 2023 Eve Gilles, scoppia la polemica suo aspetto fisico: ”Capelli corti e troppo magra non ci piace”

Eve Gilles, la nuova Miss Francia, affronta critiche feroci sui social per il suo aspetto fisico, nonostante il suo intento di sfidare gli stereotipi di bellezza.

Polemiche sulla vittoria di Eve Gilles a Miss Francia

La recente elezione di Eve Gilles a Miss Francia ha scatenato un’ondata di polemiche sui social media. Con i suoi capelli corti e una figura magra, Gilles si distingue dall’immagine tradizionale delle partecipanti al concorso. Nonostante il suo sorriso smagliante e un corpo longilineo, molti utenti dei social l’hanno definita “brutta” e hanno espresso il parere che non rappresenti adeguatamente la Francia. “Capelli corti, troppo magra, non ci piace e non ci rappresenta” sono state alcune delle aspre critiche ricevute. La sua vittoria, unica nella storia dell’evento per il suo taglio di capelli corto, ha dimostrato che i canoni di bellezza stanno evolvendo, anche se non senza resistenze.

La risposta della Gilles al body shaming

In risposta alle critiche, Eve Gilles ha espresso fiducia nel suo corpo e nelle sue scelte, sottolineando che la bellezza va oltre le forme fisiche o il taglio di capelli. “Mi sento a mio agio nel mio corpo e nessuno può decidere per me. Vorrei dimostrare che la competizione si sta evolvendo e anche la società, che la rappresentazione delle donne è diversa. Secondo me il valore della bellezza non si riduce al taglio di capelli o alle forme che abbiamo. La corona si regge molto bene anche sui miei capelli corti,” ha dichiarato la Gilles. Malgrado le critiche, molte figure pubbliche francesi hanno espresso sostegno alla Gilles, tra cui le deputate Sandrinne Rousseau e Karima Delli, e il segretario nazionale del partito comunista, Fabien Roussel, che hanno riconosciuto il suo coraggio nel definire la bellezza in termini di diversità e unicità.