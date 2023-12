Femminicidio in Veneto: incinta e uccisa a coltellate, Vanessa Ballan muore a 26 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Vanessa Ballan, una giovane donna incinta di 26 anni, è stata tragicamente uccisa a coltellate sulla porta di casa a Riese Pio X, in provincia di Treviso.

La tranquillità di Riese Pio X, una piccola località in provincia di Treviso, è stata scossa da un terribile femminicidio. Vanessa Ballan, una giovane donna di 26 anni, è stata brutalmente accoltellata e uccisa sulla porta di casa. Il responsabile dell’aggressione, secondo le prime informazioni, avrebbe attaccato Vanessa con un coltello prima di fuggire in auto. I Carabinieri stanno conducendo ricerche in tutta la provincia per trovare l’omicida.

Momenti di orrore e l’indagine in corso

Il dramma si è svolto sotto gli occhi del compagno di Vanessa, che ha dato l’allarme. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, in via Fornasette, Vanessa era già deceduta e il compagno si trovava in stato di shock accanto a lei. Vanessa, che lavorava come commessa all’Eurospin di Castelfranco, era incinta da pochi mesi. La comunità locale è sotto shock per l’orribile evento, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per catturare l’aggressore e fare luce sulle circostanze di questa tragica vicenda.