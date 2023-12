Bari, si sente male nel suo laboratorio, muore Pino Macchione, stimato medico di famiglia, tra pochi mesi sarebbe andato in pensione

0 SHARES Condividi Tweet

Il dottor Pino Macchione, rinomato medico di base e infettivologo di Bari, è tragicamente scomparso per un infarto fulminante nel suo studio al San Paolo, poco prima della pensione.

La scomparsa improvvisa del dottor Macchione

Il quartiere San Paolo di Bari ha subito una perdita significativa con la scomparsa improvvisa del dottor Pino Macchione, stimato medico di famiglia e infettivologo. Il 18 dicembre, proprio nel suo studio, dove ha dedicato anni della sua vita ad assistere i pazienti, il dottor Macchione ha avuto un infarto fulminante che lo ha portato via.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei suoi colleghi. Questo tragico evento si è verificato poco prima che il dottor Macchione andasse in pensione, un momento che segna un triste finale per una carriera dedicata alla medicina.

Il ricordo dei colleghi e la carriera

I colleghi e amici del dottor Macchione sono profondamente colpiti dalla sua improvvisa scomparsa.

Tra di loro, Enzo Creanza, suo compagno di scuola e collega, lo ricorda come un “barese doc”, evidenziando gli anni di servizio condivisi nel campo della medicina. Il dottor Macchione, conosciuto per il suo impegno come medico di base, aveva anche una specializzazione in infettivologia.

Ha contribuito alla fondazione di una struttura innovativa al San Paolo nel 2010 e ha svolto attività di volontariato nei consultori, sensibilizzando sulle malattie sessualmente trasmissibili.

L’eredità lasciata da Macchione

La scomparsa del dottor Macchione lascia un vuoto incommensurabile nel mondo medico barese e nella comunità che ha servito con passione e dedizione. Il suo lavoro e il suo spirito di servizio rimarranno un esempio per molti. I funerali si terranno il 19 dicembre nella chiesa di Santa Fara a Bari, dove si raduneranno amici, colleghi e pazienti per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al benessere degli altri.