Nunzio Sabino si laurea a 20 Anni con una tesi sul covid, un percorso accademico e professionale fuori dal comune

Nunzio Sabino, laureato a 20 anni con una tesi sul Covid, inizia la sua carriera professionale nella contabilità per Air Dolomiti, dimostrando un percorso accademico e professionale eccezionale.

Nunzio Sabino, nato il 4 marzo 2003, si è distinto come uno dei dottori più giovani d’Italia, laureandosi in Economia Aziendale all’età di 20 anni. Il Corriere della Sera narra il suo percorso accademico straordinario, che ha inizio fin dalle elementari, avviate a soli cinque anni, e continua con l’iscrizione a 17 anni all’Università di Verona. “Non è stato semplice essere sempre il più piccolo,” ha condiviso Sabino, riflettendo sulle sfide e le soddisfazioni del suo percorso scolastico. Dopo aver frequentato il liceo scientifico internazionale delle Scienze Applicate ‘Carlo Anti’ di Villafranca, ha proseguito con successo la sua formazione universitaria.

La maturità, l’Erasmus e il lavoro presso Air dolomiti

La maturità anticipata ha permesso a Sabino di iscriversi all’università due anni prima. Nonostante le difficoltà logistiche come la mancanza di patente, ha proseguito gli studi durante la pandemia di Covid, affrontando lezioni in streaming e esami online. La sua esperienza Erasmus in Belgio e la tesi triennale sugli effetti della pandemia sull’economia italiana hanno arricchito ulteriormente il suo curriculum. Laureatosi con un punteggio di 93 su 110, Sabino ha già iniziato a lavorare nella contabilità per Air Dolomiti con un contratto a tempo determinato di un anno. Ambizioso, sta già pensando a un master all’estero, probabilmente in Germania.