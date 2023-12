Alex resta senza benzina, scende dall’auto per chiedere aiuto ma viene travolto da un’auto, aveva 38 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Benfenati è tragicamente deceduto dopo essere stato investito mentre camminava lungo la SP3 Trasversale di Pianura, nel Bolognese.

La tragica notte di Alex Benfenati

Alex Benfenati, 38 anni, ha incontrato una fine tragica nella notte tra domenica e lunedì, investito da un’auto lungo la SP3 Trasversale di Pianura, nel Bolognese. Rimasto senza benzina, Alex ha lasciato il suo veicolo per cercare aiuto.

“Si è incamminato al buio lungo la strada, probabilmente per chiedere aiuto o trovare un benzinaio”, hanno spiegato gli inquirenti. In una sfortunata coincidenza, è stato colpito da un’auto, il cui conducente non si è fermato a prestargli soccorso.

La ricostruzione degli eventi

Secondo le indagini, Alex Benfenati è rimasto senza benzina intorno alle 3:30 di notte, vicino all’uscita Granarolo.

“Vestito di scuro e in una zona poco illuminata, non è stato visto dal conducente dell’auto che lo ha tragicamente investito”, hanno dichiarato i testimoni.

Alex è morto sul colpo, con il suo corpo sbalzato a diversi metri di distanza dall’impatto. Questo tragico evento ha lasciato la comunità in lutto, sottolineando i pericoli della scarsa visibilità stradale di notte.

Il senso di colpa del pirata della strada

Il conducente dell’auto, un 63enne, non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo dal luogo dell’incidente.

“Un altro automobilista ha allertato i soccorsi, ma purtroppo per Alex era troppo tardi”, hanno confermato le autorità. Il responsabile si è autodenunciato solo dopo essere tornato a casa, probabilmente in preda ai sensi di colpa. È stato sottoposto agli esami alcol e droga e ora è indagato per omicidio stradale e fuga.