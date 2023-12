Il 16enne Catalin Balan, scomparso domenica scorsa, ritrovato senza vita, si pensa a un estremo gesto

0 SHARES Condividi Tweet

A due giorni dalla sua scomparsa, il giovane Catalin Balan è stato tragicamente ritrovato senza vita. Le indagini suggeriscono un suicidio.

Ritrovamento di Catalin Balan

Catalin Balan, un ragazzo di 16 anni, è stato tragicamente trovato senza vita la mattina di martedì 19 dicembre. La sua scomparsa aveva scatenato preoccupazione e appelli disperati da parte della madre e della comunità locale. “Catalin si era allontanato da casa domenica mattina e non era più tornato”, ha dichiarato la madre, che aveva diffuso foto e dettagli del figlio per facilitarne la ricerca. Nonostante gli sforzi, la scoperta del suo corpo in un terreno vicino a casa, tra Castel Sant’Elia e Civita Castellana, ha messo fine a ogni speranza.

La mobilitazione della comunità

La comunità si è unita nel tentativo di trovare Catalin, con molti appelli diffusi attraverso i social media. “Frequenta il secondo anno dell’istituto di Ragioneria di Civita Castellana”, ha scritto un amico su un social, mentre altri hanno fornito dettagli per aiutare a identificarlo. Un post dell’account di Civita Castellana evidenziava l’urgenza della situazione: “Sua mamma non l’ha più sentito da ieri mattina. Chiunque avvista questo ragazzo contatti subito il numero della madre”. Una base logistico-operativa è stata allestita presso la sede dei Vigili del Fuoco di Civita Castellana per coordinare le ricerche.

Le indagini e la tragica scoperta

La tragica scoperta è stata fatta da una squadra di soccorritori, composta da carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco e unità cinofile. “Hanno perlustrato tutte le zone limitrofe”, ha riferito un portavoce delle forze dell’ordine. “A 48 ore dalla denuncia di scomparsa, abbiamo trovato il corpo senza vita di Catalin in un campo vicino a casa sua”. Secondo gli inquirenti, Catalin si sarebbe tolto la vita impiccandosi a un albero, concludendo tragicamente la sua giovane vita.