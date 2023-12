Puglia, 49enne ricoverata per dolori addominali, dimessa, muore nel bagno del pronto soccorso

0 SHARES Condividi Tweet

Aperta un’inchiesta per omicidio colposo dopo la morte inaspettata di una donna di 49 anni nel pronto soccorso di Francavilla Fontana, con un’esposizione presentata dai familiari.

Indagine sulla morte inaspettata

La Procura di Brindisi ha avviato un’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in seguito al decesso di una donna di 49 anni avvenuto in circostanze misteriose nel pronto soccorso di Francavilla Fontana.

La vittima, originaria di Ceglie Messapica, si era recata in ospedale il lunedì pomeriggio, lamentando forti dolori addominali. Dopo essere stata trattata con terapie a base di flebo, è stata dimessa dal personale sanitario.

Tragico epilogo in ospedale

Mentre attendeva i familiari per fare ritorno a casa, la donna ha trovato la morte in circostanze tragiche.

È caduta nel bagno del pronto soccorso, presumibilmente a causa di un nuovo malore.

Questo improvviso decesso ha sollevato interrogativi e preoccupazioni sulla natura dell’assistenza ricevuta e sulle circostanze che hanno portato alla sua caduta.

La risposta della famiglia e le indagini future

I familiari della donna defunta hanno agito tempestivamente, presentando un esposto ai carabinieri di Francavilla Fontana.

L’autopsia, che sarà eseguita venerdì, è attesa per fornire ulteriori dettagli sulla causa esatta della morte e chiarire eventuali responsabilità.