Trento, 80enne esce con l’auto per fare la spesa e si ritrova a Bergamo percorrendo tutta l’autostrada in contromano, panico tra gli automobilisti

Un pensionato di 80 anni, partito per fare la spesa da Trento, finisce contromano in autostrada A4 tra Bergamo e Milano, causando il panico tra gli automobilisti.

Un anziano pensionato, uscito per fare la spesa dalla provincia di Trento, si è ritrovato a Dalmine, in provincia di Bergamo, dopo aver percorso contromano un tratto dell’autostrada A4 tra Bergamo e Milano. Alla guida della sua vecchia Twingo, ha seminato il panico tra gli automobilisti, che lo hanno visto venire incontro in autostrada. Nonostante non sia chiaro quanti chilometri abbia effettivamente percorso in questa direzione errata, si sa che l’uomo ha fatto almeno un paio di volte inversione tra Bergamo e Capriate, imboccando contromano anche lo svincolo di Dalmine.

L’intervento della polizia stradale

La Polizia Stradale di Seriate è intervenuta vicino a Capriate, dove l’ottantenne viaggiava in direzione opposta alla corsia per Milano. Visibilmente confuso e spaventato dal traffico e dalle luci, l’uomo ha spiegato agli agenti di essere uscito per fare la spesa e di essersi diretto verso Bolzano, senza rendersi conto di dove si trovasse. Gli agenti lo hanno calmato, preso le chiavi dell’auto e lo hanno accompagnato in sede, dove è stato visitato dal personale del 118. L’uomo ha poi atteso l’arrivo dei figli per tornare a Trento, affrontando inevitabili multe e la sospensione della patente.