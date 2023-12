Donatella Versace difende a spada tratta Chiara Ferragni sul caso Balocco: “Di cosa si dovrebbe scusare?”, scoppia il caos sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Il recente caso di Chiara Ferragni, coinvolta in una controversia di promozione ingannevole legata ai pandori Balocco, ha scatenato un ampio dibattito. Una difesa notevole arriva da Donatella Versace.

Donatella Versace, dopo anni di collaborazione con Chiara Ferragni, ha preso le difese dell’influencer in seguito alla multa imposta dall’Antitrust per la promozione ingannevole dei pandori Balocco. La stilista ha ritenuto opportuno esprimersi sulla vicenda attraverso un commento su un post di Instagram della Ferragni, sollevando dubbi sulla necessità per l’influencer di scusarsi. “Di che cosa si dovrebbe scusare Chiara?” ha scritto Versace, evidenziando le numerose iniziative benefiche della Ferragni e del marito Fedez. La stilista ha attribuito la responsabilità all’azienda, sottolineando che era compito di quest’ultima versare il contributo promesso.

Il commento critico e l’impegno nella beneficenza

Nel suo commento, la Versace ha proseguito sottolineando il costante impegno della Ferragni e Fedez nel campo della beneficenza, enfatizzando il loro ruolo di esempio per l’Italia e i giovani. Ha poi rivolto l’attenzione alla giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha giocato un ruolo chiave nel sollevare la questione, interrogandosi sulla quantità di beneficenza fatta da quest’ultima. La Versace ha concluso il suo intervento con un’affermazione incisiva: “Ve lo dico io: nemmeno un 1 euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che hanno fatto gli haters di professione”.