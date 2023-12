Padova, in una scuola elementare recita di Natale senza Gesù, “Per non discriminare”, infuriano le polemiche

0 SHARES Condividi Tweet

Alla scuola elementare “Edmondo De Amicis” di Agna, le maestre hanno modificato i testi natalizi per l’inclusione di altre religioni, sostituendo parole come “Gesù” con “cucù”, causando sconcerto tra i genitori.

Decisione controversa sulla tradizione natalizia

Un’insolita decisione da parte delle maestre della scuola elementare “Edmondo De Amicis” di Agna, in provincia di Padova, ha scatenato un acceso dibattito.

Nel tentativo di non offendere le famiglie di altre religioni, le maestre hanno modificato i testi dei canti natalizi tradizionali, rimuovendo riferimenti a figure cristiane come Gesù e gli angeli. Ad esempio, hanno sostituito la parola “Gesù” con “cucù” nei libretti di musica distribuiti agli studenti. Questa decisione ha provocato la reazione indignata dei genitori.

Reazione dei genitori e mancanza di comunicazione

Francesco, padre di uno degli alunni, ha espresso il suo disappunto: “Lunedì scorso, per puro caso, abbiamo scoperto che i testi natalizi da far cantare ai nostri figli sono stati cambiati e modificati”.

Ha proseguito, sottolineando la mancanza di comunicazione da parte della scuola: “Non è possibile che si debba arrivare a questi livelli, tra l’altro senza che noi genitori veniamo messi al corrente delle idee delle maestre”. Il genitore ha anche coinvolto il sindaco Gianluca Piva e il parroco don Fabio Bettin nella questione, ricevendo risposte diverse.

Spiegazioni e reazioni diverse

Josè Angel Ramìrez Ragoitia, maestro di musica della scuola, ha fornito ai genitori una spiegazione, rivelando di essere stato anche lui sorpreso dall’iniziativa.

La discussione ha preso piede anche in una chat delle mamme, evidenziando che nessuno era al corrente della decisione. Le maestre, con l’intento di promuovere l’inclusione, hanno finito per generare tensione e malcontento, con alcuni genitori che hanno deciso di non far partecipare i propri figli alla recita.

Un genitore ha esposto la sua posizione: “Dopo qualche discussione con mia moglie, abbiamo deciso che nostra figlia non prenderà parte a questa recita, sia per una questione di principio sia perché ci hanno tolto le cose in cui crediamo”.