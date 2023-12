Ilaria muore nella notte a 28 anni per un improvviso malore davanti agli occhi del marito, “Il giorno dopo sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilaria Conti, 28 anni, è stata trovata morta dal marito a New York. La famiglia desidera riportarla in Italia, ma le autorità hanno disposto un esame autoptico per indagare sulle cause del decesso.

La tragica scoperta a New York

Ilaria Conti, una giovane di 28 anni originaria d’Italia e residente negli Stati Uniti, è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Sabato scorso, il marito l’ha trovata senza vita nel loro letto, un evento che ha sconvolto la famiglia. Ilaria, che aveva vissuto negli Stati Uniti per due anni, era in procinto di iniziare un nuovo lavoro proprio quel giorno.

Vita e progetti di Ilaria Conti

“Ilaria si era specializzata nella ristorazione in relazione alla laurea che aveva conseguito in Economia e Marketing, ambito che aveva approfondito con un master a Roma”, racconta il fratello. Prima di stabilirsi a New York, Ilaria aveva vissuto in diverse città del mondo, tra cui Roma, Barcellona e Dubai. Tuttavia, era a New York che aveva trovato l’amore e deciso di costruire la sua vita.

Indagini in corso e desideri della famiglia

Dopo la tragica scoperta, il marito di Ilaria ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Inizialmente si pensava a un arresto cardiaco come causa del decesso, ma di recente è stato deciso di effettuare un esame autoptico per chiarire le circostanze della morte. La famiglia di Ilaria, residente a Bologna, desidera riportarla in Italia per una degna sepoltura, ma questo piano potrebbe subire ritardi a causa delle indagini in corso negli Stati Uniti.