Wanna Marchi,  il suo pensiero sul caso Chiara Ferragni “L’unica vera influencer sono io. Il video di scuse? Sembrava una poveraccia”

Wanna Marchi e Stefania Nobile esprimono opinioni contrastanti su Chiara Ferragni e il recente scandalo del pandoro di beneficenza, evidenziando differenze nel mondo dell’influenza e del marketing.

Opinioni divergenti, Marchi e Nobile sul caso Ferragni

Wanna Marchi, nota per il suo passato nel mondo delle televendite e una condanna per truffa aggravata, prende posizione sul caso mediatico di Chiara Ferragni.

“Non seguo tantissimo la Ferragni,” afferma Marchi, esprimendo rammarico per l’attacco mediatico subito dalla moglie di Fedez. Stefania Nobile, figlia e stretta collaboratrice di Marchi, ribadisce, “Ci dissociamo dal parallelismo tra la nostra storia e quella di Ferragni. Non vedo alcuna analogia tra una beneficenza e una televendita.”

Critica al video di scuse di Ferragni

Wanna Marchi critica il video di scuse pubblicato da Ferragni, sottolineando che l’avrebbe gestito diversamente. “Fossi stata la Ferragni avrei mostrato la mia ricchezza,” dice Marchi, suggerendo a Ferragni di essere più autentica e ignorare i consigli esterni. “Questo lo dico e lo firmo,” aggiunge con enfasi.

Differenze di visione tra Marchi e Nobile

Mentre Wanna Marchi ammira Ferragni, considerandola “una grande,” Stefania Nobile esprime un’opinione più critica: “Per me è una che ha avuto un gran culo. Ha avuto un danno di immagine che dovrà essere molto brava a ripulire.

” Sulla questione di come Ferragni uscirà da questa situazione, Nobile specula che potrebbe lasciare l’Italia, non per fuga, ma per la natura globale del suo lavoro.

“Auguro alla Ferragni di avere un decimo della forza che abbiamo io e mia madre ogni giorno,” conclude Nobile, mentre Marchi prevede un ritorno al successo dei suoi prodotti dimagranti in contrapposizione al pandoro di Ferragni. “Bisogna fare chiarezza,” conclude Stefania Nobile, sottolineando la necessità di maggiore trasparenza nel mondo delle influencer.