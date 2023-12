Chiara Ferragni post-caso Pandoro, i Brand famosi iniziano a scaricarla, l’accordo interrotto

0 SHARES Condividi Tweet

Il caso del pandoro Balocco continua a influenzare la carriera di Chiara Ferragni, portando alla rescissione del contratto con Safilo Group per la sua linea di occhiali a seguito di presunte violazioni contrattuali.

Conseguenze commerciali: Safilo Group taglia i ponti con Ferragni

Safilo Group, azienda leader nel settore dell’occhialeria italiana, ha annunciato la cessazione della collaborazione con Chiara Ferragni. La decisione, come riferito in una nota ufficiale della società, è stata presa “a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio.”

Questo si aggiunge ai recenti problemi di Ferragni legati al caso del pandoro Balocco.

Controversie e sanzioni: il pandoro Balocco al centro della bufera

Il caso pandoro di Balocco, promosso da Chiara Ferragni, è stato al centro di un’indagine dell’Antitrust, che ha sanzionato le società legate all’influencer per oltre un milione di euro, e Balocco per 420 mila euro.

La sanzione è stata applicata per una pratica commerciale ritenuta scorretta, in quanto veniva suggerito ai consumatori che l’acquisto del pandoro ‘griffato’ Ferragni avrebbe contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Indagini in corso: la Guardia di Finanza scava a fondo

La Procura di Milano, guidata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, sta conducendo un’indagine dettagliata sul caso del pandoro Pink Christmas, con l’obiettivo di chiarire la natura della campagna pubblicitaria e le possibili implicazioni legali.

I contratti tra le società di Chiara Ferragni e Balocco sono sotto esame, e la Guardia di Finanza ha in programma di acquisire ulteriori documenti dall’Antitrust. L’indagine, che al momento non include specifici capi d’accusa o indagati, si concentra sulla possibilità di frode in commercio e mira a determinare se i consumatori siano stati ingannati.