Puglia, negozio posticipa l’apertura per la recita del figlio, il cartello dice “Scusate, oggi nulla è più importante”

A Maglie, il titolare del mobilificio Davide Za ha chiuso il suo negozio per partecipare alla recita natalizia del figlio, segnalando la sua decisione attraverso un messaggio affisso sulla vetrina.

Priorità familiari, la scelta di Davide Za

Città di Maglie, il titolare del mobilificio Davide Za ha preso una decisione che ha colpito la comunità locale. Per la prima volta, ha deciso di chiudere il suo negozio per partecipare a un evento scolastico del figlio.

Davide ha spiegato: “Non ero mai stato a una recita di uno dei miei figli, sempre preso dagli impegni di lavoro, ma quest’anno ho detto no. E ho chiuso il negozio.” Questa decisione è stata comunicata ai clienti attraverso un cartello sulla vetrina del negozio.

Il cartello che comunica la decisione

Il messaggio di Davide Za, affisso sulla vetrina del suo negozio, recita: “Oggi pomeriggio il negozio aprirà dopo le ore 18, perché sarò a sentire i canti natalizi di mio figlio.

Capisco il periodo e il disagio ma oggi non c’è niente di più importante. So che capirete. Buon Natale”. Questo gesto ha dimostrato l’importanza che l’imprenditore attribuisce al tempo trascorso con la famiglia, specialmente durante le festività natalizie.

Il significato dietro la scelta di Davide

Davide ha sottolineato l’importanza di essere presenti per i propri figli, soprattutto in occasioni speciali come le recite scolastiche.

“Questi momenti non tornano più. Spesso e volentieri si manca alle recite dei figli per motivi di lavoro – ha spiegato ancora Davide – ma quest’anno ho detto no. Per un po’ di anni me le sono perse. Alla fine si fa tutto per i bambini: un conto per mio figlio sarebbe stato vedere solo la madre; un altro vedere entrambi”. La sua decisione riflette un cambiamento di prospettiva sull’equilibrio tra lavoro e vita familiare.