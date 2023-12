Chiara Ferragni, il primo brand le dice addio, la Safilo straccia il contratto per violazione degli impegni  contrattuali, “Lei è distrutta”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni affronta la fine del contratto con il brand d’occhiali Safilo in seguito al caso Balocco, segnando un potenziale declino della sua immagine di influencer.

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo difficile a causa del caso Balocco e della controversia sulle uova di Pasqua, che hanno danneggiato la sua immagine pubblica. Il primo impatto tangibile è stato la rottura del contratto con il brand d’occhiali Safilo. L’azienda ha annunciato la fine della collaborazione con la Ferragni, interrompendo il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni di occhiali a marchio Chiara Ferragni, a causa della violazione degli impegni contrattuali da parte dell’influencer.

La reazione di Chiara Ferragni e il commento di Mariella Milani

Secondo Mariella Milani, ex caporedattrice del Tg2, la Ferragni è “distrutta” e non esce di casa da giorni. Il danno all’immagine pubblica della Ferragni è notevole e ha raggiunto l’attenzione internazionale. La Milani suggerisce che la Ferragni dovrebbe rimanere in silenzio in questo periodo, sottolineando che il tempo dirà come si evolverà la situazione. Inoltre, mette in guardia sul fatto che la Ferragni potrebbe perdere altri contratti a causa di questo danno d’immagine.

Potenziali conseguenze future per Chiara Ferragni

Il caso Balocco potrebbe segnare un punto di svolta per la carriera di Chiara Ferragni. Con la perdita di importanti collaborazioni e un’apparente crisi d’immagine, l’influencer potrebbe dover affrontare sfide significative per mantenere la sua posizione di rilievo nel mondo digitale. La Milani paragona la situazione della Ferragni a quella di figure come Kevin Spacey e Harvey Weinstein, evidenziando un possibile cambiamento nell’industria che potrebbe iniziare a valorizzare maggiormente la cultura e la qualità.