Donna di 63 anni perde la vita per il crollo di un albero di Natale durante un  mercatino

Una donna di 63 anni è deceduta a causa del crollo di un enorme albero di Natale durante un. Il forte vento è considerato la causa principale dell’incidente

Una serata di festa si è trasformata in tragedia in un mercatino natalizio a Audenarde, in Belgio. Giovedì 21 dicembre, intorno alle 19:00, un albero di Natale alto 20 metri è crollato sulla folla a causa di forti raffiche di vento. La struttura, nonostante fosse ben ancorata a terra, non ha resistito alla forza del vento e si è abbattuta sulle persone presenti. Tra le vittime, una donna di 63 anni è stata colpita mortalmente dall’albero, morendo sul colpo.

La dinamica dell’incidente e le vittime

Nel momento del disastro, il mercatino di Audenarde era gremito di persone. Il crollo improvviso dell’albero ha generato panico e confusione. Immediatamente sono giunte sul posto le squadre di soccorso e le forze dell’ordine, ma per la donna di 63 anni non c’era più nulla da fare. Oltre alla vittima fatale, altre due donne hanno subito ferite e sono state trasportate in ospedale. Fortunatamente, dopo una notte in osservazione, sono state dimesse.

Conseguenze e indagini

A seguito dell’incidente, il mercatino è stato chiuso e l’area è stata posta sotto sequestro per le indagini. Le autorità belghe si concentreranno sui prossimi giorni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per comprendere le cause del crollo. La comunità di Audenarde è in lutto per l’accaduto, con l’amministrazione comunale e i residenti sconvolti da un evento così tragico in un periodo di festività.