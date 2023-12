Mauro Di Giacomo, Bari saluta il fisioterapista nella chiesa S. Fara, il figlio: “Papà, sei la mia roccia”

0 SHARES Condividi Tweet

La comunità di Bari ha reso omaggio a Mauro Di Giacomo, il fisioterapista tragicamente ucciso. La Basilica di Santa Fara si è riempita di persone venute a celebrare la sua vita, mentre un applauso ha segnato l’addio al termine della messa

Un’ondata di commozione ha avvolto la Basilica di Santa Fara a Bari, dove si sono tenuti i funerali di Mauro Di Giacomo, il fisioterapista di 63 anni tragicamente ucciso a Poggiofranco. Don Antonio Ruccia, parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Poggiofranco, ha celebrato la messa, durante la quale ha ricordato Di Giacomo con parole di affetto e stima. La chiesa, gremita di oltre mille persone, ha offerto un saluto toccante a Di Giacomo, la cui bara marrone era circondata da ghirlande di fiori e messaggi di addio. Tra i presenti, si è percepita una profonda tristezza per una morte ancora avvolta nel mistero, con l’ipotesi di vendetta tra le linee di indagine.

Il dolore della famiglia e degli amici

Il momento più struggente è stato quello del dolore espresso dalla moglie di Di Giacomo, Lilli, e dai suoi figli, Marcello e Luca. Il figlio ha ricolto un messaggio toccante per il padre pronunciano queste parole: “Papà, sei la mia roccia”. La famiglia, così come amici e parenti, hanno condiviso la loro sofferenza con la comunità, sentendo il peso del grande trauma subito. Don Ruccia, durante l’omelia, ha sottolineato l’importanza della giustizia e della misericordia, invitando tutti a lavorare per valorizzare quest’ultima, così da trovare la pace. Anche gli allievi del suo corso al Policlinico di Bari hanno mostrato il loro sostegno, ricordando Di Giacomo non solo come professionista, ma anche come persona di grande umanità.

L’ultimo saluto

La cerimonia funebre si è conclusa in modo sobrio, con pochi manifesti funebri attorno alla chiesa. Un lungo e commovente applauso ha accompagnato la bara di Di Giacomo mentre veniva portata fuori dalla chiesa, per essere poi trasportata al cimitero monumentale di Bari, dove riposerà. Questo momento ha segnato l’ultimo saluto della comunità a una persona amata e rispettata, il cui ricordo resterà vivo nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto.