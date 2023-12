Simone Grande vince The Voice Kids 2: nella serata finale trionfa la squadra di Clementino

0 SHARES Condividi Tweet

Simone Grande, della squadra di Clementino, vince The Voice Kids 2 con un’esibizione straordinaria, segnando il culmine di una serata ricca di talento e musica.

The Voice Kids 2 ha trovato il suo campione nella figura del giovane Simone Grande, membro della squadra di Clementino. La finale del talent show ha visto un inizio festoso con un coro natalizio formato dai giovani talenti che hanno partecipato a questa edizione. Tra le esibizioni più memorabili, Simone Grande si è distinto per la sua eccezionale interpretazione di “All by myself“, guadagnandosi l’ammirazione di pubblico e giuria. Altri concorrenti come Valentina Giamboi, Lulù Solazzo, Emma e altri hanno dato il meglio di sé, esibendosi in brani di grandi artisti, mostrando la varietà e la ricchezza del talento presente nel programma.

Le scelte dei coach

Ogni coach ha avuto l’arduo compito di scegliere un solo finalista dalla propria squadra per l’ultima fase della competizione. Loredana Bertè ha puntato su Desirè Malizia, Gigi D’Alessio ha scelto Lucia Lulù Solazzo, mentre Arisa ha affidato le sue speranze a Emma. Clementino, dal canto suo, ha selezionato Simone Grande per rappresentare la sua squadra nella battaglia finale. Queste scelte hanno portato a un’ultima esibizione mozzafiato dove i quattro finalisti hanno dato tutto per convincere il pubblico e la giuria della loro meritevolezza.

Simone Grande, il vincitore

La finale si è conclusa con l’attesa esibizione di Simone Grande, che ha interpretato magistralmente “Adagio” di Lara Fabian. Il suo coach Clementino ha accompagnato l’esibizione con un freestyle personalizzato, sottolineando ulteriormente il talento e la capacità di Simone. Alla fine, il pubblico ha decretato Simone Grande come il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids Italia. Questo successo non solo segna un momento significativo nella carriera del giovane cantante, ma testimonia anche la ricchezza di talento e passione tra i giovani artisti italiani.