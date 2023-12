Fontana di Trevi: un tesoro sommerso di 1,6 milioni di euro in monete recuperate, insieme a orologi, anelli e persino denti

0 SHARES Condividi Tweet

La Fontana di Trevi a Roma non solo incanta i turisti, ma diventa anche una fonte di sostegno per i bisognosi. Le monete raccolte nel 2022 hanno superato 1,4 milioni di euro, un record che testimonia la generosità dei visitatori.

Sotto le acque scintillanti della Fontana di Trevi si nasconde un mondo inaspettato, pieno non solo di monete lanciate dai turisti ma anche di oggetti curiosi come orologi, bracciali, e persino dentiere. Questa fontana iconica, immortalata in numerosi film, è un simbolo di Roma e un luogo caro ai visitatori che seguono la tradizione di lanciare una moneta per assicurarsi un ritorno nella città eterna. Ma pochi sanno che questi gesti hanno un impatto concreto: la Caritas di Roma gestisce da anni il recupero delle monete, utilizzando i fondi raccolti per sostenere i progetti di aiuto ai bisognosi.

Una raccolta da record

Nel 2022, la raccolta delle monete dalla Fontana di Trevi ha raggiunto una cifra record di oltre 1,4 milioni di euro, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Questi fondi, una volta ripuliti e separati, si trasformano in aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. La Caritas utilizza queste risorse per sostenere le famiglie in difficoltà economiche, le persone con Alzheimer e per finanziare progetti di inserimento lavorativo. Le valute straniere, separate dagli euro, vengono cambiate e aggiunte al totale. Quasi duemila famiglie hanno beneficiato degli Empori della solidarietà, mentre le mense sociali hanno offerto quasi 53 mila pasti.

Più che una leggenda

Il lancio delle monete nella Fontana di Trevi, al di là della leggenda e del fascino turistico, si rivela un atto di solidarietà e di speranza per migliaia di persone. Le monete raccolte diventano fonte di sostentamento, istruzione, e supporto per chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Il simbolo della Fontana di Trevi, dunque, acquista un nuovo significato: quello di un gesto semplice che può cambiare la vita di molti, dimostrando che la bellezza e la generosità possono andare di pari passo.