Puglia, violento incidente tra auto, coinvolti ragazzi tra i 26 e i 29 anni, un uomo è rimasto intrappolato nell’Audi

Nella notte si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto, lasciando quattro persone ferite, tra cui un uomo rimasto intrappolato nell’abitacolo di un’Audi.

Nelle prime ore dopo la mezzanotte, un grave incidente stradale si è verificato sulla SP119 Lecce-Arnesano, coinvolgendo due veicoli. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno riscontrato una scena di devastazione. La gravità dell’incidente è stata evidente quando hanno trovato un uomo rimasto intrappolato nell’abitacolo di un’Audi, a seguito del violento impatto. L’azione rapida e professionale dei soccorritori ha permesso di liberare il ferito, che è stato poi trasportato in codice rosso all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Quattro persone coinvolte e ferite

Oltre all’uomo intrappolato nell’Audi, l’incidente ha lasciato altri tre feriti, tutti di età compresa tra i 26 e i 29 anni. Queste persone hanno ricevuto immediata assistenza sul posto dell’incidente. La dinamica e le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma il violento impatto ha avuto conseguenze serie per tutti gli occupanti dei veicoli coinvolti.

Le indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per accertare le circostanze esatte dell‘incidente. Nel frattempo, la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi del caso e la rimozione dei veicoli coinvolti. La situazione ha richiesto la massima attenzione e professionalità dei soccorritori, che hanno agito con efficienza per assistere le vittime e ripristinare la normalità nella zona dell’incidente.