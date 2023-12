I Måneskin infiammano la festa di Natale di Luxottica: concerto esclusivo per 5mila dipendenti

0 SHARES Condividi Tweet

I Måneskin hanno sorpreso i dipendenti di Luxottica con un concerto rock al Pala Luxottica di Agordo, rivelando la loro presenza solo all’ultimo momento.

La festa di Natale dei dipendenti di Luxottica si è trasformata in un evento indimenticabile grazie alla presenza a sorpresa dei Måneskin. La band romana, celebre a livello internazionale dopo la loro vittoria nell’undicesima edizione di X Factor, ha regalato una performance esclusiva per circa 5mila dipendenti del colosso dell’occhialeria. La giornata del 22 dicembre al Pala Luxottica di Agordo, in provincia di Belluno, è stata caratterizzata da voci e sospetti sull’identità dell’ospite misterioso, con nomi come Elodie e Marco Mengoni che circolavano tra i più probabili.

La rivelazione del super ospite

Nonostante le speculazioni, la conferma ufficiale sull’identità degli ospiti speciali è giunta solo nel cuore della serata. I Måneskin, composti da Damiano, Victoria e gli altri componenti del gruppo, sono stati avvistati in zona già nelle ore precedenti l’evento, tra Cencenighe e la cabinovia ai Piani di Pezzè. Tuttavia, nessuna conferma è arrivata sui social, mantenendo vivo il mistero fino all’ultimo momento. Il gruppo ha finalmente fatto la sua comparsa sul palco intorno alle 23.20, a sorpresa di tutti i presenti.

Un concerto indimenticabile

I Måneskin hanno offerto ai dipendenti di Luxottica una performance memorabile, confermando la loro reputazione di eccellenza nel panorama musicale rock. La serata è stata un vero e proprio regalo per i dipendenti, che hanno potuto godere di un concerto esclusivo da parte di una delle band più famose e apprezzate del momento. Questo evento ha segnato il ritorno della tradizionale festa di Natale di Luxottica dopo una pausa di tre anni a causa della pandemia e della scomparsa del patron, Leonardo Del Vecchio. La presenza dei Måneskin ha reso la serata ancora più speciale, aggiungendo un tocco di magia rock a un’occasione già unica.