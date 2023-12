Brutale assalto ad una anziana appena rientra in casa, due uomini armati di spranga la sequestrano e rapinano e le portano via 10mila euro.

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna di 70 anni viene sequestrata e rapinata in casa sua a Viale Pola, Roma. I malviventi armati di spranghe si impossessano di gioielli per un valore di circa 10mila euro.

Mercoledì sera in Viale Pola, nel cuore del quartiere Trieste a Roma, un’anziana di 70 anni ha vissuto momenti di terrore. Al suo rientro a casa, due uomini l’hanno afferrata e trascinata all’interno dell’appartamento. Armati di spranghe di ferro, i rapinatori hanno minacciato la donna per ottenere la combinazione della cassaforte. La vittima, sotto shock, non è riuscita a ricordare il codice e ha continuato a gridarlo tra le lacrime. L’arrivo della polizia, allertata da un vicino di casa, non ha impedito ai ladri di fuggire con un bottino di preziosi valutato intorno ai 10mila euro.

La dinamica dell’aggressione

I rapinatori, descritti come uomini di corporatura minuta con abiti scuri e volti coperti, erano entrati forzando la portafinestra e tentando di smurare la cassaforte. La vittima, rientrata mentre i due erano ancora all’interno, è stata subito minacciata. Uno dei malviventi è riuscito a forare parzialmente la cassaforte e a prelevare alcuni gioielli, nonostante il panico della donna. La polizia, giunta sul posto, ha trovato l’anziana raggomitolata in un angolo, visibilmente scossa, ma non ha avuto bisogno di trasporto in ospedale.

Le indagini in corso

La polizia considera che i due aggressori potrebbero appartenere a una banda di rapinatori albanesi, di cui due membri sono stati recentemente arrestati. Questa ipotesi si basa sulle modalità della rapina e sulla descrizione fornita dalla vittima. Gli investigatori hanno esteso le ricerche in Viale Pola e nelle zone circostanti, esaminando anche eventuali registrazioni di impianti di videosorveglianza per identificare i responsabili del brutale assalto.