Andrea Delogu: “Il mio fidanzato ha 24 anni e la sera va in discoteca, io ne ho 40 e vado a dormire”

Andrea Delogu si apre sul suo rapporto con un fidanzato più giovane, la fine del suo matrimonio e l’amicizia con Stefano De Martino, condividendo le sfide e le gioie della sua vita.

Andrea Delogu, nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera, ha raccontato il suo rapporto con il fidanzato, che ha 16 anni in meno. Si sono conosciuti su Instagram, e lui ha fatto il primo passo, corteggiandola insistentemente. Andrea, all’inizio, era scettica riguardo la differenza di età e le divergenze tra i loro mondi, ma alla fine ha ceduto al suo fascino. Adesso, riconosce che la differenza d’età non è più un problema e ride alle battute che riceve su di loro.

La vita dopo il divorzio e l’accettazione

La Delogu ha anche parlato della fine del suo matrimonio con Francesco Montanari, un periodo difficile, ma che le ha permesso di trovare un nuovo equilibrio e di apprezzare i bei ricordi condivisi. Nonostante il dolore iniziale, ha imparato che è possibile andare avanti. La sua infanzia trascorsa a San Patrignano le ha lasciato un senso di sicurezza e comunità, un’esperienza che ha influenzato positivamente la sua vita. Inoltre, ha scoperto di essere dislessica a 20 anni, una rivelazione che le ha permesso di comprendere meglio sè stessa.

L’amicizia con Stefano De Martino

Infine, Andrea Delogu ha parlato della sua amicizia con Stefano De Martino, che ha descritto come una persona stupenda e solare. De Martino è stato un supporto fondamentale per lei durante il periodo difficile della separazione, aiutandola a comprendere che la vita va avanti nonostante le difficoltà. Anche se non si vedono spesso, c’è un forte sostegno reciproco tra i due.