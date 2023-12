Chiara Ferragni con in mano un pandoro e Fedez ritratti in un murales a Padova e accanto la scritta: “Attenti ai borseggiatori”

0 SHARES Condividi Tweet

Un’opera di street art a Padova ritrae Chiara Ferragni e Fedez a passeggio con un pandoro, accompagnati da un avviso “Attenzione pickpocket”, ispirato ai video di Monica Poli, nota per i suoi avvertimenti ai turisti a Venezia.

Una nuova opera di street art ha catturato l’attenzione a Padova, raffigurando Chiara Ferragni e Fedez in una scena unica e accattivante. L’artista EvyRein ha ritratto la coppia di influencer in un’opera che li mostra sorridenti, in una passeggiata con un pandoro in mano. Questa rappresentazione artistica non è soltanto un ritratto della celebre coppia, ma incorpora anche un elemento di attualità e di avviso sociale.

Ispirazione veneziana e un tocco di umorismo

La particolarità di quest’opera risiede nella scritta rossa “Attenzione pickpocket” che appare in alto, richiamando direttamente i video virali di Monica Poli, la sentinella anti scippo di Venezia. Poli è nota per i suoi avvisi ai turisti sul pericolo di borseggiatori e borseggiatrici, e l’opera d’arte trasporta questo messaggio in un contesto diverso, combinando umorismo e attenzione sociale.

Street art come forma di espressione culturale

L’opera di EvyRein a Padova non è solo un’immagine divertente, ma anche un esempio di come la street art possa essere una forma di espressione culturale potente. Attraverso la combinazione dell’immagine di Chiara Ferragni e Fedez con il richiamo alla vigilanza di Monica Poli, l’artista crea un dialogo tra cultura pop, attualità e consapevolezza sociale. Questa rappresentazione artistica strada attira l’attenzione non solo per il suo stile e per i personaggi raffigurati, ma anche per il messaggio sottostante.