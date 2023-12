17enne ruba il SUV della mamma e si schianta contro un’ambulanza: paziente sulla barella, conducente e infermiere estratti dalle lamiere

0 SHARES Condividi Tweet

Un incidente stradale si è verificato a Cervaro, Frosinone, quando un ragazzo di 17 anni, senza patente, ha rubato il SUV della madre e si è schiantato contro un’ambulanza, causando il ferimento di tre persone.

Un grave incidente stradale ha avuto luogo lungo la strada Casilina, a Cervaro, in provincia di Frosinone, quando un minorenne di 17 anni, senza patente, ha preso il SUV della madre senza il suo consenso. Il ragazzo si è schiantato contro un’ambulanza in servizio, causando lesioni a tre persone. L’incidente si è verificato intorno alle 8:00 del mattino in località Sordella.

L’impatto e le conseguenze dell’incidente

L’impatto dell’incidente è stato descritto come estremamente violento. L’adolescente alla guida del SUV è uscito dall’auto con lievi contusioni, mentre le tre persone a bordo dell’ambulanza hanno subito lesioni più gravi. Sono stati immediatamente soccorsi da un’altra ambulanza arrivata sul posto. I feriti comprendevano il paziente che si trovava sull’auto medica, l’autista dell’ambulanza e l’infermiere. Tutti e tre, estratti dalle lamiere, sono stati trasportati all’ospedale più vicino per ricevere cure.

Aggiornamenti sulle condizioni dei feriti

Nonostante la gravità dell’incidente, le ultime informazioni fanno sapere che le condizioni dei tre feriti non sono critiche e non sono in pericolo di vita. La comunità locale è rimasta scossa dall’incidente, soprattutto considerando la giovane età del conducente e la serietà delle circostanze.