Tragedia a Sondrio: ragazzo di 18 anni muore investito da un treno dopo aver festeggiato il suo compleanno

Un ragazzo di 18 anni, ha perso tragicamente la vita dopo essere stato investito da un treno a Sondrio, poco dopo aver festeggiato il suo compleanno in discoteca

Un tragico incidente ha avuto luogo a Sondrio, dove Walat Hibaoui, un ragazzo di appena 18 anni, è stato travolto da un treno. Il giovane, residente a Dubino, stava festeggiando il suo compleanno con amici in una discoteca locale e si trovava nei pressi della stazione al momento dell’incidente. Nonostante i tentativi del macchinista di fermare il treno, azionando la frenata rapida d’emergenza, Walat è stato colpito e ucciso dal treno in transito.

Soccorsi e indagini sul luogo dell’incidente

I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo per Walat non c’era più nulla da fare. La polizia ferroviaria ha avviato un’indagine per determinare le circostanze dell’accaduto, cercando di stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e di indagine.

Lutto e interrogativi nella comunità

La comunità di Dubino e l’intera provincia di Sondrio sono state colpite dal dolore per la perdita di Walat. Mentre si attendono ulteriori dettagli dall’indagine in corso, la tragica notizia ha lasciato una profonda tristezza e molti interrogativi sulla sicurezza nelle aree ferroviarie, specialmente in orari notturni e in prossimità di locali notturni.