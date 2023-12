Doppia tragedia sulla Superstrada Sora-Avezzano: muoiono un carabiniere e un padre di famiglia

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente sulla superstrada Sora-Avezzano ha portato alla morte di un carabiniere e un operaio. La moglie del militare combatte per la vita.

Venerdì 22 dicembre, un incidente frontale sulla superstrada Sora-Avezzano ha strappato la vita a due uomini: il carabiniere Antonio Alonzi, in congedo, di 65 anni, e l’operaio Patrizio Margani della cartiera di Balsorano. L’incidente, avvenuto vicino all’uscita Roccavivi, ha visto la collisione frontale di due auto, con una che potrebbe aver invaso la corsia opposta. La violenza dell’impatto ha lasciato poco margine di intervento ai soccorritori.

Destini incrociati in una tragedia

L’intervento immediato dei soccorsi non ha potuto salvare Patrizio Margani, estratto già senza vita dall’auto. Anche per Antonio Alonzi non c’è stato nulla da fare: nonostante fosse ancora vivo subito dopo l’incidente, ha perso la vita durante il trasporto in ospedale. La moglie di Alonzi, ferita gravemente nell’incidente, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Santissima Trinità di Roma, dove ora combatte tra la vita e la morte.

La comunità in lutto

La morte di Patrizio Margani ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Balsorano. “Una terribile notizia, nella serata di ieri, ha sconvolto la comunità di Balsorano, la tragica ed improvvisa scomparsa di Patrizio Margani ha segnato tutti noi. Tutti si stringono con affetto al nostro assessore Annunziata Margani, ai genitori Pietro ed Anna, alle sorelle Pamela, Celeste e Lucia, alla compagna Lorenza ed ai figli Pietro, Agnese e Jacopo, esprimendo le più sentite condoglianze”, ha comunicato l’amministrazione comunale. La scomparsa improvvisa di queste due vite ha lasciato una cicatrice indelebile nel tessuto sociale della regione.