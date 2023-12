Verissimo, Paola Caruso ha avuto dai medici la sentenza definitiva: “Mio figlio Michele non camminerà più come prima, ha un danno permanente”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Caruso condivide la dolorosa verità: suo figlio Michele non recupererà completamente dalle conseguenze di un trattamento medico errato subito in Egitto.

Paola Caruso, in un intervento commovente a “Verissimo“, ha rivelato la tragica verità sulle condizioni di salute di suo figlio Michele. L’incidente avvenuto in Egitto, dove a Michele venne iniettato un medicinale tossico, ha causato danni permanenti a un nervo, compromettendo la sua capacità di deambulare normalmente. “Ieri abbiamo fatto la visita a 6 mesi dall’intervento, ma Michele non è migliorato”, ha condiviso la Caruso, segnando la fine di un lungo periodo di speranze e lotte.

Un futuro incerto

Le parole del medico hanno spezzato ogni speranza rimasta a Paola: il danno subito da Michele è irreversibile. “L’operazione è andata bene, ma il nervo… il medicinale è stato talmente tossico che il nervo non ha ripreso le sue normali funzioni”, ha spiegato Paola, visibilmente angosciata. La showgirl ha parlato della sua lotta interiore, dei suoi incubi e delle sue lacrime, testimoniando il profondo impatto che la situazione ha avuto su di lei e sul suo bambino.

La forza di andare avanti

Nonostante la realtà crudele, Paola e Michele devono trovare la forza di continuare. Il piccolo dovrà sottoporsi a fisioterapia e a interventi futuri per evitare che le sue ossa crescano deformate. Paola, pur sconvolta, si preoccupa più per il dolore e le sfide che attendono Michele che per sé stessa. “È come se lui avesse capito che la sua condizione è questa e magari è riuscito ad andare oltre, prima di me”, ha riflettuto Paola, ammettendo di non aver ancora accettato pienamente la realtà.