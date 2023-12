Laura Pausini dal palco lancia una frecciata pesante a Chiara Ferragni e poi: “Meglio che mi sto zitta”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un concerto, Laura Pausini ha lanciato una frecciata che sembra riferirsi a Chiara Ferragni.

Famosa non solo per la sua voce ma anche per l’autenticità che sempre contraddistingue il suo modo di essere, Laura Pausini ha recentemente fatto un commento durante un concerto che ha suscitato molto interesse. Mentre interagiva con due fan appena sposate, salite sul palco su suo invito, la cantante ha scherzato sulle loro nozze. “Siete venute qui invece di andare a c*****e?” ha detto ironica Laura Pausini. Poi, ha aggiunto: “Ora vi canterò una canzone, poi andate a riportare in alto la situazione”. Il pubblico ha accolto con risate e applausi la spontaneità della cantante, come si può vedere in un video diventato virale su TikTok.

Il siparietto e l’allusione a Chiara Ferragni

Ma è stato un altro commento di Laura Pausini a catturare l’attenzione, che sembra essere un riferimento diretto alla recente controversia riguardante Chiara Ferragni. Prendendo il cellulare di una delle spose per registrare un video, ha scherzato: “Sono una cantante ma posso fare anche riprese video. È gratis eh… Tanto ormai tutti si fanno pagare”. Questa battuta ha scatenato risate tra il pubblico, interpretandola come un’allusione agli scandali recenti legati al mondo degli influencer e, in particolare, alla Ferragni.

La Pausini: “Meglio se sto zitta”

Nonostante l’evidente divertimento del pubblico, Laura Pausini ha poi ammesso, con un pizzico di autocritica: “Mamma mia, ogni tanto è meglio se sto zitta comunque“. Tuttavia, a quel punto il suo commento aveva già fatto il giro dei social network, diventando argomento di conversazione. Il suo spirito scherzoso e la capacità di cogliere l’attimo per una battuta pungente hanno dimostrato ancora una volta il suo talento nel coinvolgere il pubblico, non solo con la musica ma anche con la sua personalità.