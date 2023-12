Ballando, Rocco Siffredi in lacrime per il figlio Tano: “Mio figlio è stato lasciato dalla fidanzata per colpa mia e ha sofferto tantissimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Rocco Siffredi si commuove profondamente durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle” per l’impatto del suo lavoro sulla vita sentimentale del figlio Lorenzo.

Nell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, Rocco Siffredi si è lasciato andare a un’emozione intensa, cedendo alle lacrime. L’attore era presente per sostenere suo figlio, Lorenzo Tano, concorrente del programma. Lorenzo, durante il suo percorso in “Ballando con le Stelle”, ha non solo mostrato il suo talento di ballerino ma ha anche trovato l’amore con Lucrezia Lando. La telecamera ha catturato Siffredi, visibilmente commosso, al termine dell’esibizione di Lorenzo e Lucrezia.

Le parole di Siffredi

Invitato sul palco, Rocco Siffredi ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità data a suo figlio. Con voce emozionata, Siffredi ha rivelato: “Voglio ringraziare tutti voi, avete dato una possibilità a noi e soprattutto a lui, di tornare a vivere. Io, sua madre, sappiamo, tante cose di vita, io personalmente mi sento un pelino responsabile per via del mio lavoro”. Ha poi condiviso come il “primo amore” di Lorenzo sia stato influenzato negativamente dal suo status professionale, causando sofferenza al figlio.

La situazione attuale di Lorenzo

La conversazione si è poi spostata su Lorenzo e Lucrezia. Lorenzo ha chiarito che, nonostante la presenza di un “fantasma” del passato, la sua relazione precedente è definitivamente terminata. “Io all’epoca quando ho deciso di tagliare, ho tagliato completamente, quindi adesso dovevamo tirarlo fuori per il racconto, ma per me è completamente finita”, ha spiegato Lorenzo. La serata si è conclusa con un sentimento di speranza e rinnovamento per il futuro di Lorenzo, grazie al supporto e alla visibilità offerti dal programma televisivo.