Palermo: Smart precipita dal cavalcavia, giovane di 22 anni deceduto e amico 17enne in gravi condizioni

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente è avvenuto a Palermo, nel quale Michelangelo Aruta, un giovane di 22 anni, ha tragicamente perso la vita

L’incidente è accaduto in viale Regione Siciliana, quando la Smart su cui viaggiava Aruta insieme a un amico 17enne ha sfondato le protezioni laterali del cavalcavia, precipitando sulla strada sottostante, a circa dieci metri di altezza.

Le operazioni di soccorso e le condizioni del sopravvissuto

I soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, hanno dovuto intervenire per estrarre le vittime dalle lamiere dell’auto distrutta. Mentre Aruta è stato purtroppo trovato privo di vita, il 17enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia in condizioni gravi. I medici si stanno adoperando per salvare il giovane, la cui prognosi rimane riservata. La polizia municipale è al lavoro per eseguire tutti i rilievi necessari al fine di determinare le cause esatte dell’incidente.

La tragedia e le indagini in corso

La Smart, precipitata dal cavalcavia, è diventata il tragico teatro della morte di un giovane e del grave infortunio di un altro. Mentre la comunità piange la perdita di Michelangelo Aruta, le autorità continuano a indagare per comprendere le dinamiche dell’incidente e per dare risposte alle famiglie colpite da questa tragedia.