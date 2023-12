Palermo: papà muore cadendo dal balcone nel tentativo di salvare il figlio di 4 anni, il bambino sopravvive miracolosamente

0 SHARES Condividi Tweet

Una tragedia sconvolgente ha colpito Palermo nella giornata della vigilia di Natale

Un professore universitario di 38 anni, M.G., insegnante alla facoltà di Ingegneria, ha perso la vita in un disperato tentativo di salvare suo figlio. Il bambino, di soli 4 anni, si era pericolosamente sporto dal balcone di casa situata al sesto piano di un edificio. Nello sforzo di proteggerlo, entrambi sono caduti dal balcone.

Il padre perde la vita, il bambino si salva miracolosamente

Il padre non è sopravvissuto alla caduta. Incredibilmente, il piccolo è rimasto illeso, grazie alla caduta che è stata attutita dai pannelli fonoassorbenti del tetto di un ristorante situato in via Ausonia. Il bambino è stato soccorso inizialmente dai testimoni della scena e successivamente trasportato all’ospedale Cervello, dove è stato ricoverato in buone condizioni.

Le indagini in corso

Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e per comprendere come il tragico incidente abbia potuto verificarsi.