“Tu Sì, Tu No”: il prete si rifiuta di dare la comunione ai fedeli arrivati in ritardo

Durante la messa della vigilia di Natale, un singolare episodio ha suscitato polemiche nella parrocchia di Sant’Egidio all’Orciolaia, ad Arezzo.

Una partecipante alla funzione ha riferito di un’atmosfera insolita fin dall’inizio della liturgia. “Non c’è stata omelia, e il parroco ha espresso commenti polemici”, ha raccontato L.A., una fedele presente. La tensione è cresciuta durante la distribuzione dell’eucaristia.

Il rifiuto della comunione crea sconcerto

Al momento dell’eucarestia, molti fedeli in fila per ricevere l’ostia hanno notato un comportamento inconsueto del parroco, Don Danilo. “C’era chi tornava via lamentandosi, chiedendosi che tipo di prete fosse”, ha aggiunto L.A. Quando è giunto il suo turno, il prete le ha rifiutato la comunione, motivando la decisione con il suo arrivo in ritardo alla messa. Nonostante le spiegazioni della donna, il parroco è rimasto irremovibile. “Molti erano arrabbiati e lui ha iniziato a rispondere polemicamente durante l’eucarestia, una situazione mai vista prima”.

Reazioni dei fedeli e possibili conseguenze

La celebrazione si è conclusa in un’atmosfera di delusione e frustrazione tra i fedeli. Fuori dalla chiesa, molti parrocchiani hanno espresso il loro disappunto, rivelando che anche loro avevano vissuto la stessa situazione, con un’apparente selezione arbitraria del parroco su chi potesse ricevere l’ostia. “Ci ha rovinato la giornata della Vigilia”, hanno commentato i fedeli, facendo riferimento anche ad altri episodi di esclusione. Il Vescovo è stato informato di questi avvenimenti, portando ad ulteriori discussioni sulla gestione della parrocchia e sull’accoglienza dei fedeli.