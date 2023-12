Lutto nel mondo della ristorazione: Luciano Bifulco muore a 40 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo della ristorazione di Napoli e della Campania piange la prematura scomparsa di Luciano Bifulco, noto macellaio e ristoratore, deceduto a seguito di un incidente stradale

Luciano, che aveva compiuto 40 anni il 21 novembre, ha lasciato un vuoto incolmabile. Il tragico evento è avvenuto questa mattina, e la dinamica rimane ancora da chiarire. Trasportato all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, le gravi ferite riportate nell’incidente hanno purtroppo portato al suo decesso. Luciano lascia la moglie e i loro tre figli.

Un professionista stimato e amato

Bifulco proveniva da una famiglia di macellai e, insieme al fratello, aveva preso le redini dell’attività di famiglia ad Ottaviano, nella provincia di Napoli. La loro dedizione li aveva portati a fondare dapprima la Braceria Bifulco e, successivamente, Bifulco Exclusive. Non solo ristoratore, ma anche fornitore di carne di qualità, Luciano era conosciuto per rifornire diverse attività ristorative, inclusi ristoranti stellati, in Campania e oltre.

Commozione e cordoglio

I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio non appena la notizia della morte di Bifulco si è diffusa. Tra i tanti, Egidio Cerrone, patron della nota panineria Puok Burger Store a Napoli, ha espresso il suo dolore: “No Luciano, no amico mio, mi si è spezzato il cuore, sto piangendo di brutto, io e Teresa ti volevamo troppo bene”. La scomparsa di Luciano Bifulco, uomo stimato sia professionalmente che personalmente, segna un momento di grande tristezza.