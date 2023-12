Alessandro Cecchi Paone pubblica una foto con Simone Antolini e scrive: “Freschi di unione civile”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, dopo la loro unione civile a Napoli, condividono sui social una foto dello scambio degli anelli, celebrando il loro amore e diritti

Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico di 62 anni, e Simone Antolini, imprenditore di 23 anni, hanno recentemente celebrato la loro unione civile. La coppia ha condiviso sui social una foto dello scambio degli anelli, accompagnata da un messaggio natalizio pieno di speranza e serenità. La cerimonia, officiata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi il 22 dicembre, ha visto la partecipazione di amici, attivisti e familiari, tra cui l’ex moglie di Cecchi Paone e la cugina di Antolini.

La cerimonia a Napoli e il giro a Fermo

La cerimonia, tenutasi al Maschio Angioino di Napoli, è stata un evento colorato e gioioso, con testimoni come l’ex moglie del divulgatore Cristina Navarro e Ilenia Antolini, cugina del giovane. In seguito, la coppia ha trascorso del tempo nella piazza di Fermo, città natale di Antolini, dove sono stati accolti calorosamente dai cittadini e hanno incontrato il sindaco Paolo Calcinario. Durante la cerimonia, entrambi hanno indossato abiti eleganti in toni di blu, simbolo della loro unione.

Il significato dell’unione e i progetti futuri

Cecchi Paone ha sottolineato l’importanza di sposarsi a Napoli, città inclusiva e simbolo di amore e famiglia. Ha espresso il desiderio di promuovere il matrimonio egalitario e l’adozione per coppie gay e single in Italia. La coppia ha anche una figlia di 5 anni, Melissa, che Cecchi Paone intende tutelare ulteriormente a livello legale e formale.