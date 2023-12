Intervento tempestivo a Bari: carabinieri e vigili del fuoco salvano donna da tentato suicidio su ponte

0 SHARES Condividi Tweet

Un’azione coordinata di Carabinieri e Vigili del Fuoco a Bari salva una donna dal tentativo di suicidio su un ponte della tangenziale.

La sera del 25 dicembre, intorno alle 20:00, una situazione critica si è sviluppata su un ponte della tangenziale di Bari, vicino a via Giulio Petroni. Una donna, in un momento di disperazione, ha tentato di lanciarsi nel vuoto dal ponte. Fortunatamente, i Carabinieri, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno agito prontamente per prevenire una tragedia. La donna, che si era già aggrappata al parapetto del ponte, era in pericolo imminente quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto.

Salvataggio coordinato e sicuro

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno lavorato insieme in modo efficiente per garantire la sicurezza della donna. Grazie all’utilizzo di una scala, sono riusciti a raggiungerla e a tirarla in salvo prima che potesse cadere. Questa azione coordinata e tempestiva ha impedito che l’incidente si trasformasse in una tragedia. La donna, una volta messa in sicurezza, non ha riportato alcuna lesione fisica, dimostrando l’efficacia e la cautela impiegate nel salvataggio.

Cura e attenzione post-salvataggio

Dopo il salvataggio, per precauzione, hanno trasportato la donna al Policlinico di Bari. Questa misura ha garantito che ricevesse l’assistenza e il supporto necessari dopo l’esperienza traumatica. Il tempestivo intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha sottolineato l’importanza della prontezza e della cooperazione nelle situazioni di emergenza.