Nonno perde 200 euro che avrebbe dovuto regalare al nipote e li recupera grazie a un cittadino esemplare, una bellissima storia di onestà

A Valenza, un nonno perde 200 euro destinati al nipote e li ritrova grazie all’intervento di un onesto cittadino e alla polizia municipale.

In un atto di sfortuna trasformato in fortuna, un nonno di Valenza ha perso una busta contenente 200 euro, il regalo di Natale per suo nipote, per poi ritrovarla grazie alla gentilezza e all’onestà di un cittadino. Quest’ultimo ha trovato la busta con il denaro vicino a un bancomat e non ha esitato a consegnarla al comando della polizia municipale. La busta conteneva anche un biglietto con scritto ‘Tanti auguri da nonno G.’, un dettaglio che si è rivelato cruciale per rintracciare il legittimo proprietario del denaro.

L’impegno della polizia municipale

Il personale della polizia municipale, guidato da Gian Luigi Talento, ha dimostrato grande dedizione e professionalità nel risolvere il caso. Grazie alla collaborazione con la filiale bancaria e all’utilizzo del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a identificare ‘nonno Giuliano’ come il proprietario della busta. Il loro impegno ha permesso di ricollegare il denaro al suo legittimo proprietario, offrendo un lieto fine a una storia che avrebbe potuto avere un esito molto diverso.

Un incontro emozionante

La storia si conclude con un momento toccante quando nonno Giuliano e il cittadino onesto si sono incontrati nel comando dei vigili urbani. Questo incontro non solo ha restituito a Giuliano il denaro che aveva prelevato per suo nipote Riccardo, ma ha anche rafforzato il senso di comunità e fiducia reciproca all’interno della città di Valenza. Il gesto del cittadino e l’efficace intervento della polizia municipale rappresentano esempi luminosi di onestà e servizio civico, offrendo una storia di speranza e positività durante il periodo natalizio.