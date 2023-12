Max Alexander, il bambino stilista di 7 anni che incanta la moda e Sharon Stone

0 SHARES Condividi Tweet

A soli 7 anni, Max Alexander si afferma come stilista prodigio, conquistando il mondo della moda e celebrità come Sharon Stone con le sue creazioni.

La storia di Max Alexander, un giovanissimo stilista americano di soli 7 anni, sta conquistando il mondo della moda. Già a 4 anni, Max ha iniziato a mostrare un interesse e un talento eccezionale per la creazione di abiti, convincendo la madre Sherri Madison a supportare la sua passione. La madre, un’artista che ricicla cartoni, ha creato il primo manichino per Max, che ha immediatamente iniziato a decorarlo con fiocchi e nastri. Durante il lockdown, Max ha imparato a usare ago e filo e una macchina da cucire, affinando rapidamente le sue abilità. L’ispirazione di Max proviene dalla maison fiorentina Gucci, e il suo stile vivace e colorato ha attirato l’attenzione sia dei coetanei che degli adulti.

Il successo in passerella e il supporto di Sharon Stone

Max ha raggiunto un successo notevole quando, a soli 5 anni, ha presentato la sua prima collezione “Couture to the Max” in passerella. Il suo talento non è passato inosservato: Sharon Stone, iconica attrice americana, è diventata la sua prima grande fan e mentore, indossando un cappotto bianco in shearling creato da Max. Questo endorsement ha dato una spinta significativa alla fama di Max, che ora vanta 1,8 milioni di follower su Instagram e centinaia di migliaia di visualizzazioni su TikTok, specialmente dopo la sua recente sfilata alla fashion week di Denver.

La vita di Max: tra scuola e moda

Nonostante il suo incredibile successo, Max rimane un bambino che frequenta regolarmente la scuola e si dedica alla moda solo nel tempo libero. La madre, Sherri Madison, assicura che Max si dedichi all’attività di stilista solo quando lo desidera, garantendo un equilibrio tra la sua vita scolastica e la sua straordinaria carriera nella moda. Questo approccio permette a Max di esprimere liberamente la sua passione per la couture, mantenendo allo stesso tempo una vita normale da bambino.