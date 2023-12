Anastasia Kuzmina tributo a Teo Mammucari, la commovente la dedica per il terzo posto a Ballando con le Stelle

0 SHARES Condividi Tweet

Anastasia Kuzmina esprime gratitudine e amore per Teo Mammucari e il team di ‘Ballando con le Stelle’ dopo aver raggiunto un emozionante terzo posto.

Anastasia Kuzmina, dopo l’emozionante finale di “Ballando con le Stelle“, dedica parole di affetto e riconoscenza a Teo Mammucari. Pur non avendo ottenuto il favore della giuria, la coppia ha ricevuto un caloroso apprezzamento dal pubblico. Anastasia ringrazia Teo per le risate, gli abbracci e i confronti sinceri, riconoscendo il suo impegno e la dedizione dimostrata durante il programma. Il loro terzo posto, secondo Anastasia, ha il valore di una vittoria grazie all’intesa e alla passione condivisa nel ballo.

Omaggio alle stelle del ballo

Inoltre, Anastasia esprime il suo rispetto e ammirazione per gli altri concorrenti, in particolare Wanda e Simona, oltre al campione Pasquale e al suo “amato Samuel“. La sua gratitudine si estende a tutti i maestri di ballo, riconoscendo la loro straordinaria abilità e professionalità. Questo omaggio sottolinea l’alto livello di talento e dedizione presente nel programma, rendendo l’esperienza ancora più preziosa per Anastasia.

Gratitudine verso il team di produzione

Infine, Anastasia esprime un sentito ringraziamento a Milly Carlucci, Giancarlo, Svevo, e alla squadra degli autori per averle dato un’opportunità così importante. La sua gratitudine si estende alla fiducia che il team ha riposto in lei e all’impegno che ha messo nel cercare di renderli orgogliosi. Queste parole riflettono il profondo apprezzamento di Anastasia per l’esperienza vissuta e per il lavoro di squadra che sta dietro a “Ballando con le Stelle”, unendo tutti i partecipanti in una grande famiglia.

Queste le sue parole: “Terzo posto che vale come una vittoria.

Grazie Teo, per tutte le risate, per gli abbracci ma anche per i confronti veri e sinceri. Hai ballato una finale strepitosa. La giuria non ha apprezzato, ma il pubblico si. So che ti sei impegnato per me. Ti voglio bene.

Complimenti alle due regine, Wanda e Simona. Complimenti al campione Pasquale ma anche al mio amato Samuel. A tutti i maestri perché siete straordinari.

È un onore lavorare con voi.

Grazie Milly, Giancarlo, Svevo e tutta la squadra degli autori per un compito così importante. Vi fidate di me ed io cerco di rendervi orgogliosi.

Devo ringraziare ancora tante persone e lo farò. Siamo una squadra fortissimi.

Viva Ballando”.