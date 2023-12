Siano in lutto: bambino di 4 anni muore il giorno di Natale, annullati tutti i festeggiamenti

0 SHARES Condividi Tweet

La comunità di Siano è in lutto per la morte improvvisa di un bambino di 4 anni il giorno di Natale, spingendo il sindaco a cancellare i festeggiamenti.

Una tragedia ha colpito la comunità di Siano, nella provincia di Salerno, dove un bambino di soli 4 anni è morto improvvisamente nel giorno di Natale. Il piccolo, portato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dai genitori a causa di febbre alta e vomito, non è sopravvissuto, lasciando un’intera comunità in stato di shock. Nonostante gli sforzi, i medici non sono riusciti a salvare la vita del bambino, e la causa esatta della sua morte resta ancora incerta.

La comunità si stringe attorno alla famiglia

La notizia del decesso del bambino, annunciata dal sindaco Giorgio Marchese, ha descritto la situazione come “una tragedia immane”, sottolineando il dolore e lo sgomento che ha pervaso tutti i residenti di Siano. La comunità si è immediatamente stretta attorno alla famiglia del bambino, offrendo supporto e conforto in un momento di dolore inimmaginabile. Le parole del sindaco riflettono il senso di perdita e tristezza che avvolge la città.

Il sindaco annulla i festeggiamenti natalizi

In segno di rispetto e di lutto, il sindaco di Siano, Giorgio Marchese, ha deciso di annullare tutti i festeggiamenti previsti per il Natale. “Oggi è un giorno molto triste per la nostra città”, ha dichiarato il sindaco, esprimendo la sua vicinanza e quella dell’intera comunità alla famiglia colpita da questa tragica perdita. “Ci uniamo in preghiera in questo giorno di lutto”, ha concluso il sindaco, segnando così un momento di riflessione e di lutto per tutta la comunità.