Alessandro Gassmann durissimo sul caso Ferragni: “La beneficenza non si dovrebbe dichiarare né pubblicizzare. La classe non si insegna né si compra”

Alessandro Gassmann ha condiviso i suoi pensieri sulla pubblicità della beneficenza in relazione al caso dei pandori e delle uova griffate da Chiara Ferragni, enfatizzando il valore della discrezione e della riservatezza.

La posizione di Gassmann sulla beneficenza

Alessandro Gassmann, attore figlio del celebre Vittorio Gassmann, ha espresso il suo punto di vista sui social riguardo al modo in cui si dovrebbe praticare la beneficenza.

Intervenendo sul caso dei pandori e delle uova di Pasqua associati a Chiara Ferragni, Gassmann ha sottolineato l’importanza della discrezione nelle azioni benefiche.

Ha dichiarato: “La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparsa.” Questo commento mette in luce la sua visione della beneficenza come atto intrinsecamente privato, privo di bisogno di riconoscimento pubblico.

Il riferimento alle polemiche su Ferragni

Il dibattito ha coinvolto Chiara Ferragni, la quale è stata recentemente al centro di polemiche legate ai suoi prodotti griffati e ai presunti ricavi destinati alla beneficenza.

Ferragni, influencer di fama mondiale, è stata multata dall’Antitrust per un milione di euro, scatenando ulteriori indagini. Gassmann ha proseguito:

“Mio padre ha sempre fatto beneficenza nella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente e la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in imbarazzo. La classe non si insegna né si compra.”

Queste parole enfatizzano la preferenza di Gassmann per un approccio più riservato e discreto alla beneficenza.

Il silenzio di Ferragni sui social

Nel frattempo, Chiara Ferragni continua a registrare una perdita di followers sui suoi canali social.

La sua assenza dai social media persiste, con l’unica eccezione di una recente intervista concessa ai giornalisti del Corriere della Sera, dopo essere stata vista in un parco con i suoi figli e sua madre.

Questo periodo di silenzio da parte di Ferragni segue la tempesta mediatica scatenata dalle recenti controversie.